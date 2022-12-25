換屋過程中，不僅先買新房還是先賣舊屋讓人煩惱，更怕的是碰到金流軋不過來，讓換屋成為一場空。信義房屋台中七期重劃店專案經理温峻豪，就曾遇到一位準備換屋的客戶，看中滿意的物件後，原本不打算先賣舊屋，再三確認另外投資的錢，可以贖回作為自備款後便順利成交，沒想到資金贖回過程卻遇到困難，導致自備款不足，眼看與屋主的合約時限在即，讓客戶著急不已，幾度情緒崩潰。

面對客戶的負面情緒，温峻豪除了一邊安撫、鼓勵客戶正面思考不要放棄，也一邊幫客戶與屋主協調，並積極為舊屋找尋合適買方，好在後來順利賣掉舊屋，解決自備款問題，也達成客戶換屋的心願。

要同時解決情緒與問題，是過程中最困難的事情，温峻豪說道。由於客戶屆齡退休，不僅家人不在身邊，平時也較無親友可以聊聊，一個人面對這麼大的壓力導致情緒狀態時好時壞，也幾度想放棄換屋的念頭。

但温峻豪知道客戶內心很希望能換屋，因此以家人般的角度，持續耐心的陪伴客戶度過低潮，最後順利幫助客戶解決問題。温峻豪說，自己把每一位客戶都視為緣分，認為房仲不單單只需處理房子的事情，人與人之間的同理與溫度也同樣重要。

入行多年的温峻豪，中間也曾離職想挑戰其他行業，最後因還是喜歡房地產的多元性，及服務客戶的感動而回鍋。秉持著「沒有最好，只有更好」的信念，温峻豪始終告訴自己，在服務過程中，除了同理客戶、符合期待，還要做到超越客戶的期待，而持續累積的好服務、好口碑，也讓温峻豪在今年榮獲金仲獎不動產經紀營業員楷模的殊榮。

「從客戶的肯定，看到自己的努力」温峻豪認為，房仲的工作成就不在於業績或收入的富足，而是每一位遇到的客戶，能否因為自己的努力與付出，順利圓滿家業夢想。如同信義房屋始終堅持的「先義後利」理念，温峻豪說，唯有不斷思考更有溫度、更有效率的服務內涵，才能為客戶創造超乎期望的真實幸福。