茶湯會新春活動12/31開跑！除了跨年當天冬季限定飲品買2送1，春節期間更與白沙屯媽祖「女神」聯名，明年1/1起消費滿158元，贈送白沙屯媽祖「女神」保庇紅包，還有「天降紅包雨」網路活動、白沙屯媽祖「女神」聯名桌布月曆下載，以及QQ檸檸四季春新品上市、「春喜花開杯」換裝等，要給消費者一個豐富有感的新年。

隨著春節的腳步愈來愈近，茶湯會12/31跨年當天推出限定飲品買2送1活動，包括購買季節限定飲品2杯，贈送指定輕飲系列1杯，陪伴民眾倒數迎接新年，也為春節系列活動起跑暖身。

茶湯會表示，有別於品牌茶品過往較為人熟悉的茶濃、醇厚風味，「輕飲系列」是品牌今年冬季首度推出的全新飲品，主打輕茶香、淡雅風味，希望可以滿足消費者更多元的茶飲喜好。

此外，茶湯會春節特別與白沙屯媽祖「女神」聯名， 明年1/1起門市消費單筆滿額158元，限量贈送白沙屯媽祖「女神」聯名紅包袋：紅包2款設計包括女神Q版肖像，代表喜樂平安；可愛的勇兔則象徵新的一年、勇於追求幸福的決心！

此外，茶湯會同步規劃「天降紅包雨」網路活動，明年1/1起至1/20，每天都有女神紅包「降落」，帶來指定飲品第2杯六折、單品折價等優惠，還有茶湯會x白沙屯媽祖「女神」2023月曆手機版及電腦版免費下載分享，陪伴保庇大家一整年。

除了熱鬧的年節活動，茶湯會12月底也推出「QQ檸檸四季春」新品，使用半醱酵優質四季春茶葉，金黃茶湯帶有天然迷人花香，加上新鮮檸檬調和，搭配Q脆寒天和咕溜小珍珠，清香甘甜，層次豐富鮮爽，回應消費者喜愛清爽果香與茶香的喜好；同時門市「春喜花開杯」陸續換裝，以喜氣紅色為底，搭配金茶花設計，象徵花開富貴，並帶來「春喜」、「平安吉祥」、「幸福」等新年祝賀，要和大家一起喜氣洋洋過新年。