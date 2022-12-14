信義房屋天母芝山店店長李蕙君從國際貿易業轉行當房仲經紀人，她秉持「真心待人」，不以利益為出發點，跟客戶的關係昇華成朋友、家人；曾經有客戶過世前最後的遺言是把房子託付給她賣，也曾有許多客戶因信任她，陸續介紹親朋好友跟她買賣，累積近10多億交易。她對客戶的用心，也讓她獲得有房仲業奧斯卡的「2022年金仲獎楷模」的榮耀且獲得「第16屆台北市傑出不動產經紀人」和「台北市商業優良服務人員」的肯定。

李蕙君自逢甲大學國貿系畢業後，到貿易公司過了5年的安穩上班生活，在他29歲那年，家中發生巨變，她更需要盡快賺錢解決家中困境，因此轉職到業務工作。

她一直以來都想買自己的房子，並讓家人過上好生活，因此她選擇全台有近500家直營分店的信義房屋當房仲，李蕙君說，起先不太適應，她勤跑社區商圈做社區服務，或趁著買便當跟店家老闆娘多聊幾句，漸漸店家也會介紹客戶給她，互相幫忙。

「以誠待人，不把利益放前頭」李蕙君回想，有個住公寓五樓的老太太，先生已過世，2個兒子都在國外，因為年邁想換電梯大樓，她協助老太太找到生活機能好、交通方便又近傳統市場的電梯大樓，賣屋、買屋都委託她處理。

李蕙君說，這名老太太把自己當成女兒一樣，即使後來罹癌身體不佳，但只要經過李蕙君的分店，時不時會與她分享食物，逢年過節李蕙君也會到老太太家拜訪聊天、幫她過生日，她說，「單純喜歡這個人而付出，而不是只想著這個人會為我帶來多少生意。」

有一天，李蕙君接到老太太的兒子電話，得知老太太已過世，過世前的遺言交待，現在她所住的電梯大樓若要出售，一定要委託給李蕙君出售，當下李蕙君聽到眼眶一熱，也感動於「發自內心的關心，讓彼此的情誼昇華為家人，即使客戶的最後一刻都還掛念著她」。

李蕙君真心待人常讓客戶印象深刻，有一名客戶要找3千多萬的房子，不過受限於長輩不願意資助，資金有限的狀況下一直找不到滿意的物件，她了解過後才知道客戶買房的目的是要設學籍，她推薦客戶可以直接買500至600萬的套房設籍即可。

當天客戶驚訝地對李蕙君說「不是要賺錢，而是要幫他解決問題」。過了幾年後，這名客戶存夠錢了，也購買了總價3000多萬的案子，後續也介紹許多親友跟她交易。李蕙君一路走來「先別急著吃棉花糖」，不以利益出發，反而讓她獲得更多意料之外的回饋。