臺北圓山大飯店全新規畫的「覓到酒吧」將於明（22日）正式開幕，「覓到酒吧」諧音「密道」，與東密道互為新舊相鄰的兩處空間，象徵圓山的此刻與當時。所有客人於開幕季憑「覓到酒吧入場手環」（550元／人，原價880元／人）即可全額折抵酒吧消費，並進入與酒吧連結且睽違五十年首度於夜間開放的東密道。圓山飯店亦推出「夜探東密道券」，提供不使用酒精飲料的民眾多一項選擇。

圓山的東西密道自2019年陸續開放迄今，已累積逾50萬參觀人次。「覓到酒吧」為東密道延伸空間，由國宴主廚群親自規畫餐酒，同時為搭配酒吧開幕，飯店第一次在夜間開放塵封50年的祕境花園與孔二故居，預期將是國際人士與國內文化愛好者最期待造訪的文化新景點。

圓山是許多人的共同記憶，作為一座見證國際外交政治現場的飯店，它從來不只是飯店，更是文化場域。過去三年，圓山開放東西密道、整修祕境花園與孔二故居、復刻國宴文化餐，敞開宮牆將文化資產與訪客共享，以圓山的獨特故事款待慕名來此的文化體驗者。

趁著酒吧開幕，飯店創建七十年、竣工五十年，本來僅白日開放的東密道，終於第一次在夜間開放。即日起凡持「覓到酒吧入場手環」，便可於開放時段走過連接圓山前世今生的神秘通道，體驗臺北新探險地標，置身祕境花園、靜窺孔二故居，回程還可憑原券折抵消費，在微醺中摩娑歷史。

除了故事迷人，圓山大飯店開酒吧，最難忽視的自然是「國宴酒」與「國宴食」。此次主責餐飲規劃的幕後推手全是素日裡專為元首服務的國宴團隊。翻開酒單一看，歷年的圓山密道窖藏國宴陳高、圓山70國宴紀念酒、圓山東密道國宴酒，以及響應性別友善的2021圓山大飯店彩虹紀念酒皆在其列，隨後再有「覓到酒吧特調紅房子」與一系列飽含臺灣風土的葡萄酒、琴酒和陳紹，圓山風格鮮明，致力使人不能分清今晚所點的是眼前這盞酒，還是密道燈火。

近三年文化愛好者慕名不斷的復刻國宴小食，又在經典中翻出新趣。信手拈來全是圓山開業的老招牌「滬式烤麩」，蔣夫人最愛，每回前菜都指名嚐嚐這個味。烤麩經低溫油炸，再泡入半溫油使之熟透，口味甜而不膩；「蘇式燻魚」，同是滬風小點，鹹甜參半，先炸後滷最後撒上五香粉，已席捲天下饕客數十年；最值得一提的鎮店之寶，是曾於民國51年4月出現在「中華民國總統暨夫人歡宴越南共和國暨夫人」國宴席間的素鵝，素鵝沒有鵝，有的是腐衣裹新鮮蔬菜料，先蒸再滷，切片冷盤上桌。三道最初只沾元首味蕾的國宴菜，顯盡時代風華，由歷任御廚私房相承，今在圓山七十週年之際，改留覓到酒吧，每晚靜候訪客品味。

圓山大飯店總經理楊守毅表示，過去三年，圓山飯店致力向所有賓客分享圓山文化，飯店陸續開放東西密道、祕境花園、孔二小姐故居等文化景點，現在又在東密道腹地開設『覓到酒吧』。飯店將全新酒吧當作禮物，希望可以送給對國家文化、對圓山文化、對飲食文化感到好奇的每位賓客，歡迎大家晚上都來圓山走走東密道，在臺灣最具歷史、文化底蘊的國家飯店內，感受放鬆的氛圍。

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