ZARA大衣、時髦服裝在此時只需2、3千元就能購入，讓原先卻步的網友瞬間被價格燒到。（摘自ZARA官網）

H＆M襯衫式外套原價999元、特價600元。（H＆M提供）

寒流報到加上潮濕天氣，氣溫如流滑梯般下滑，部分地區周末甚至有機會出現4-6度。快時尚品牌ZARA今（15日）門市與線上同步展開折扣季，許多禦寒單品包含羽絨衣等下殺6折起，好比人造皮草大衣原價3490元，只剩1990元，瞬間省下超過一張千鈔，堪稱是入手的好時機。

ZARA往年6月以及12月都有推折扣季活動，曾吸引不少網友討論，「小資族看到ZARA價格都不太敢買，只能趁這活動入手」、「我直接趁折扣敗了7件」。可見6折起讓消費者十分有感，促銷品項涵蓋男女裝、童裝，原本猶豫該不該買的禦寒大衣、外套都是2千有找，而「羽絨外套」原價4990元，也下殺到2990元，現省2千，時髦「訂製版雙排扣大衣」，同樣從近5千降價到2990元。

不只ZARA，H＆M 2022冬季折扣也在上月底於全台14家實體門市展開，系列包括女裝、男裝以及童裝多款實穿基本款與當季時尚百搭單品，折扣優惠低至5折，高領針織上衣原價1299元，特價600元，男款襯衫式外套原價999元，特價600元，想為自己衣櫃添新衣，不妨趁這時候做規劃。