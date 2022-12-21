台中市太平區頭汴派出所所長黃思融體恤執勤同仁辛勞，與警友在派出所內煮出熱騰騰的薑湯及薑母鴨，讓員警感到窩心。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

近日寒流來襲，氣溫如溜滑梯般下降，台中市太平區頭汴山區低溫也瞬降到10度以下，太平警分局頭汴派出所所長黃思融為體恤執勤同仁辛勞，與警友站站長林凱原、志工分隊分隊長林妍蓁於昨（21）日晚上在派出所內煮出熱騰騰的薑湯及薑母鴨，讓這寒流夜裡添增暖暖的熱度，也讓員警感到窩心。

冷颼颼的寒風一陣陣的打在辛勞執勤員警身上，在低溫10度以下的山區，辛勤的員警仍在山間巡邏，守護山地治安及為民服務，太平警分局頭汴派出所所長黃思融有感這幾天寒流來到，有時還飄著細雨，讓體感溫度更低，讓黃所長除關懷同仁的健康，不斷叮嚀同仁執勤時多保暖加衣物外。

昨(21)日晚上黃思融還特別與頭汴警友站站長林凱原、志工分隊長林妍蓁及隊員準備薑母茶、薑母鴨及熱食到派出所，讓深夜在外執勤的同仁返所時可以食用，如有民眾前來洽公時也可以讓其暖和身子。同仁們紛紛表示，巡邏後一返回派出所，一口喝下一股熱騰騰的暖流從胃中暖了起來，頓時寒意全消。

所長黃思融表示，這波寒流來襲，山區晚上氣溫如溜滑梯一般驟降，同仁們頂著寒風至山區內巡邏，守護轄區治安，實在非常辛苦，也感謝警友站及志工分隊們對派出所的付出，讓員警們感受到派出所這大家庭的溫暖。