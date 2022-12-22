台中市警察局長蔡蒼柏22日上午10時，親自前往銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。(警方提供)

台中市警察局長蔡蒼柏22日上午10時，親自前往銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。(警方提供)

台中市沙鹿區1名男子，因誤信詐騙集團假冒理財專家，於網路平台開立的投資群組，向臨櫃行員假稱朋友急借款欲匯款200萬；另1對7旬老夫妻遭同樣手法詐騙後，以買健保食品為由欲匯款200多萬，經銀行行員發現有異，與清水警分局警方聯手阻詐成功，保住民眾辛苦血汗錢。

警方指出，連日來清水警分局與轄內金融機構行員，聯手多起阻詐成功案件，經統計11-12月共成功阻詐新台幣近千萬元，台中市警察局長蔡蒼柏22日上午10時，親自前往銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。

警方說，今天22日為農曆24節氣的冬至，擁有70年歷史老店的清水福米苔目，由第二代楊志文老闆上午特地送來當天現做的湯圓，為警察人員加油打氣。警察局長蔡蒼柏特地至清水分局與同仁們一同享用象徵團圓的湯圓；讓每位警察同仁都能過個圓滿的冬節。

蔡蒼柏表示，警方將不斷與行員加強聯繫，以維護民眾財產安全；呼籲詐騙手法除不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺。如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。