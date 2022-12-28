有許多學校為利學校形象以及教學宣導，多在校門口或周遭設置有跑馬燈以及數位電視牆，台中市議員黃守達指出，近來有老師抱怨，經常收到來自台中市政府新聞局以及其他市府單位的來函公文，要求各級中小學在跑馬燈看板協助刊登政績以及市府活動宣傳，造成基層負擔。新聞局則回應，是希望藉此滿足民眾「知的權利」。

黃守達指出，據了解刊登內容包含「經濟日報幸福指數調查 臺中施政滿意度六都第一」「2023年錢兔似錦，市長盧秀燕祝福您新年快樂，大家一起拚經濟，創造台中好生活」「參加台中購物節抽蛋黃區精品豪宅」以及臺中耶誕嘉年華宣傳影片等完全無益於教學的市政宣傳，

黃守達質疑，這些宣傳與教學工作有何相關？盧市府過去屢屢傳出要公務員配合無謂的宣傳工作，現在連教學場域都不放過，老師們除了要協助上架與教學毫無無關的宣傳內容，還被要求必須回傳報告，徒增基層工作負擔。

黃守達認為，適度的公共政策宣傳無妨，但若已經造成學校多餘負擔就應檢討，請市府應停止要求各級學校配合不相關且不必要的市政宣傳，讓學校老師、行政人員能專心於教學工作，也將宣傳版面回歸給各校自行運用。

台中市新聞局則回應，為讓民眾瞭解市府政策及民眾自身權益，除透過官方社群平台及多元媒體管道宣傳外，考量學校機關電子屏幕貼近民眾日常生活，更易取得相關政府資訊，也能藉此機會讓學生在校園中了解公共事務，滿足民眾知的權利。