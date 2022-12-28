南投八旬王姓老翁掉進「假檢察官」詐騙陷阱，日前神色緊張到銀行辦8筆定存解約，還要匯款640萬元，行員及保七警員察覺有異，老翁堅稱匯購車款，經員警等說明勸告，才鬆口說，他接到「檢察官」來電告知健保卡遭盜用已涉刑案，要到銀行匯款到某帳戶監管，否則要坐牢，經警勸阻才保住他的大筆血汗錢。

王姓老翁今年12月21日13時許台銀南投分行，到辦8筆定存解約共410萬元，此外，連同帳戶裡餘款共640萬元，要一起匯入某帳戶，行員及保七員警察見他神情緊張，察覺有異趨前關心，老翁回應說，匯640萬元是要購車款。

保七員警及行員耐心一再說明詐騙集團常用手法，老翁才鬆口道出原委指出，他日前接獲「檢察官」來電，告知他的健保卡遭盜用涉洗錢等刑案，要求他到超商接收地檢署傳票，並以偵查不公開為由，要求看完後，就要立即銷毀。

老翁說，「檢察官」還要求他將其帳戶內8筆定存全部解約，解約拿到410萬元再連同將帳戶內餘額共640萬元，全部匯入指定的帳戶交付監管，不然會被抓去坐牢；「檢察官」還特別交代，如果有人詢問匯錢用途，一定要說是「買車」的錢。

員警及行員極力勸阻，說明「假檢察官」是詐騙集團常用手法，並請轄區派出所員警出面協助勸阻，說明遭詐騙案例後，老翁才恍然大悟，感謝警方及行員及時保住他辛苦存的血汗錢。