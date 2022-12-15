【立綱氣象報報】乾冷空氣周日到 天氣轉晴北部探7度

全台天氣持續濕冷，明日鋒面形成，各地皆有降雨，尤其基隆北海岸、大台北得注意局部大雨。氣象主播戴立綱表示，這波寒流將使得周六至下周一（12/17~12/19）低溫下探7度，不過下周日（12/18）有乾冷空氣報到，各地降雨稍微減少。值得注意的是，氣象局表示，下周三（12/21）還有一波大陸冷氣團南下，屆時北台灣低溫約13度。

氣象局資料顯示，明日台灣周邊將有鋒面形成，因此各地降雨機率提高，中部以北及東半部有局部較大雨勢，尤其基隆北海岸及大台北降雨時間長，易有局部大雨，南部降雨則較為局部。

明日氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫普遍約16到19度，白天北台灣高溫約19、20度，其他地方大多23至26度，高屏則可達28、29度。此外，明晚起中部以北3500公尺以上高山可能有降雪，高山公路夜間結冰機率高，要慎防積冰、路面濕滑等現象。

氣象局指出，受鋒面和寒流影響，周五雨較多、周六至下周日氣溫會更冷。（圖／氣象局提供）

氣象主播戴立綱指出，明日午後更強冷空氣將從西伯利亞南下，其強度已達寒流等級，溫度降幅會更加明顯，預估周六至下周一（12/17~12/19）夜間低溫下探7度，不過下周日（12/18）將有一波乾冷空氣報到，會使得各地降雨逐漸減少。

這波寒流影響最顯著的時間點為下周日到下周一清晨（12/18~12/19），中央氣象局預報員張承傳指出，屆時北台灣整天都在10度以下，而外界好奇是否會和2016年「霸王級寒流」同等級？張承傳說明，當年有不少低海拔地區出現降雪，但今年水氣較少，溫度也不如當年低，是否同等級仍需觀察。預估下周三（12/21）還有一波大陸冷氣團南下，將持續影響到下周末，北台灣低溫約13度左右。