金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集開放式債券型「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣10億元。

「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」總面額最高為等值新台幣200億元整，包括新台幣級別100億元及美元級別等值新台幣100億元，由中信銀擔任基金保管機構。

證期局指出，「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於「成熟市場投資等級債券」的總金額，不得低於基金淨值的70％。

「國泰四年到期成熟市場投資等級債券證券投資信託基金」的存續期間為自成立日次一營業日起屆滿4年當日止，自成立日次一營業日起即不再接受受益權單位申購，並自成立日起90日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。