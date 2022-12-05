11月剛公布的聯準會會議記錄顯示，多數聯準會官員表態支持放慢升息步伐，並開始重新評估緊縮政策對經濟成長及金融市場的影響，債市在承受罕見的快速升息壓力後，殖利率來到近14年高點，吸引投資人開始積極搶進債券ETF，其中持有人數最多的元大美債20年（00679B），今年以來持有人數成長近四倍來到近4萬人；截至11/28追蹤指數殖利率，分別達5.0％與5.7％的元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B），也都有顯著買盤進駐，布局債市誘人殖利率的投資機會。

債市殖利率來到多年難得一見相對高點，加上未來全球景氣前景存有一定變數，針對尋求固定收益的投資人，元大投信建議此刻可優先考量債券ETF，包括投資美國公債的元大美債20年（00679B），以及標的均為投資等級公司債的元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B），因為債券最大的特色就是只要不違約，都會每期固定支付債息，投資人只要投資時選擇優質標的，就能穩定取得現金流，加上今年以來債券價格已大幅修正，除高息優勢外未來還有相當大的價格成長空間，現階段「存股也要存債」是建立收益資產的最佳策略。

元大投信指出，美國公債是美國政府所發行，被視為是無風險資產，投資時僅需考慮利率風險，目前美國十年期公債殖利率約在3.5％，也普遍被市場視為無風險利率；至於投資等級公司債顧名思義，是由體質良好的大型企業所發行的債券，長期平均違約率接近零，價格走勢與美國公債高度相關，以歷史經驗來看只有在發生重大系統性風險時，才會出現明顯偏離，而殖利率則相對美國公債為高，提供更好的收益性。