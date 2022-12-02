市場靜待美國非農就業數據公布，美股四大指數跌多漲少，僅那斯達克小漲作收，台股今同步開低，失守萬五大關，截至10：30為止，儘管其中一度翻紅，但台股多半時間力守50點以內得高檔狹幅震盪，新台幣今升值氣勢也略顯收斂。台股現階段在萬五關卡附近壓力不輕，也造成短多攻勢遭遇阻礙，惟只要多方缺口未遭回補前，盤勢仍可偏多看待。

電子龍頭權值股中，台積電(2330)今呈現500大關前的震盪整理，開低後跌幅1%上下，回探五日線，股價最低回測到490元，聯電(2303)同樣開低下跌約1%。聯發科(2454)開低後股價一度拉高回平盤上小漲，呈現平盤附近的狹幅震盪；鴻海(2317)帶量點火衝高，漲幅一度近2.5%，股價最高達106元，站穩季線。大立光(3008)開低震盪，目前跌約0.6%，信驊(5274)早盤後隨即黑翻紅，兩高價股一漲一跌下，股王登霸戰再度登場。

八大類股漲跌互見，台股盤面持續呈現快速輪動，聚焦內資標的，其他電子、電機電纜類股指數漲幅領先，強勢族群包括安控、光通訊、車用、風電概念等，光通訊股眾達-KY(4977)大漲逾5%，統新(6426)一度漲逾3.5%，華星光(4979)衝高後快速收斂，漲幅回到1%附近。安控族群則有晶睿(3454)、昇銳(3128)逆勢走揚。台積電董事長劉德音對台電力憂心，帶動缺電概念股走揚，中興電(1513)開高走高、直逼漲停，華新(1605)強漲4.6%。

台股萬五關卡附近壓力不輕，使得短多攻勢遭遇阻礙，分析師表示，台股近期大盤持續位於反彈的過程中，依舊維持類股輪動的走勢，在外資資金持續回流的狀況延續，整體多頭格局維持，目前以偏多操作為主，但近期漲勢相對也大，慎防部分漲多族群出現回檔，減少追高之風險，短期操作往今年以來跌深且近期尚未明顯上漲的族群為優先。

另外，短線大盤技術面偏多，看好指數在農曆年前有機會挑戰年線反壓，建議可布局Server新平台供應鏈、光學鏡頭、IP矽智財、金融、中概股與汽車及其零組件等。