今年以來台股受國際局勢拖累，明顯回檔修正，但若從存股的角度，指數跌勢卻創造出新契機，存股族可利用台股高息ETF逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，隨台灣投資人對存股需求熱度升溫，台股高股息ETF愈來愈受青睞，成為以存股為目的，參與台股行情的極佳火熱工具。

觀察市場上台股高息ETF概況，今年新成立有四檔，使得市場上總共有11檔高息ETF，總規模已突破3,000萬元，總投資人數突破200萬人大關。觀察今年以來11檔台股高息ETF績效表現，以00919群益台灣精選高息上漲11％表現最佳，另維持正報酬的二檔，分別是凱基優選高股息30上漲2.67％、大華優利高填息30上漲1.13％。

群益投信表示，目前11檔高息ETF，提供投資人依照不同理財目的需求，及配息時間搭配做選擇，投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

攤開台股歷史，正報酬的年度遠勝負報酬，即台股長期呈現多頭趨勢，因此即便今年來大盤表現不佳，但若在跌深的此時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大，因為這只是加速突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機，遠比選股來得重要，目前正是布局台股高息ETF的大好機會。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志指出，統計過去30年數據顯示，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，但仍有22個年度上漲，即台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股，更有亮眼的表現。

因此以存股的觀點出發，若在跌深時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大，台股高息ETF更是存股族長期穩健投資的好選擇，精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業，當然是很重要的一環。00919追蹤的指數成分股，定期於每年5月及12月進行成分股審核，股利政策全數公佈後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收的效益。

此外，00919ETF有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代進化版的高息ETF，適合想尋找長期投資台股息利雙收標的投資人。