為因應國防軍工與衛星通訊產品訂單需求，全訊(5222)新廠建置完成，預估11月底前完成搬遷，並開始加入生產行列，全訊表示，隨新訂單及新產能陸續增加，可望進一步推升公司整體營運成長。

全訊為砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，公司以國防等級的功率放大器為主要產品，目前國防軍工產品訂單能見度已達2024年，國防相關產品出貨量可望維持穩健成長態勢。

全訊今年前3季稅後盈餘為1.39億元，每股盈餘為2.08元，累計前10月合併營收為8.07億元，年增5.83%；全訊表示，以目前合約訂單來看，第4季國防相關產品出貨量可望持續增加。

為因應公司國防軍工與衛星通訊產品訂單持續增加，全訊新廠已建置完成，預估11月底前完成搬遷，並開始加入生產行列，全訊表示，隨新訂單及新產能陸續增加，可望進一步推升公司整體營運成長。

在海外市場方面，全訊今年在海外軍工產品及商用衛星通訊市場方面亦有所斬獲，其中在海外軍工產品部分，全訊今年對歐洲、美國及以色列等軍工設備客戶出貨量持續成長；在5G高速傳輸商用領域市場方面，公司自主研發並生產的5G毫米波（mmWave）功率放大器，進軍衛星通訊市場，預計明年開始對國內外客戶小批量出貨，優化公司產品組合，擴大公司產品布局、客戶族群及應用市場。