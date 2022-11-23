周三公布的一項初值數據顯示，歐元區11月商業活動的低迷略微有所緩解，但是隨著生活成本危機，消費者削減支出，需求繼續下滑。

標普全球的歐元區綜合PMI初值，在11月為47.8，略高於10月的47.3，並高於47.0的預期。然而11月的讀數為連續第五個月低於50榮枯線。

相同的數據，德國來到46.4，法國為48.8；歐元區以外的英國為48.3。

標普全球首席經濟學家Chris Williamson說，11月商業活動再一次出現萎縮，加大了歐元區經濟出現衰退的可能。不過11月數據也帶來好消息，特別是與10月相比，整體下滑速度有所放緩。

歐元區主流的服務業PMI再次萎縮，並持平於10月的48.6，為近20個月的新低。

製造業活動尤其受到能源價格上漲和供應鏈中斷的打擊，11月出現跌勢放緩，為47.3，高於10月的46.4，也高於預期的46.0。。