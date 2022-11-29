德國聯邦統計局29日公布11月消費者物價指數（CPI）年增10％，低於市場預估的年增10.6％，從10月創逾70年最高增幅的年增10.4％拉回。

其中，11月食物與能源價格各年增21％和38.4％，仍是令通膨率走高的主因。

若跟10月相較，11月CPI月跌0.5％。