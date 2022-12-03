歐盟領袖德國持續謹慎處理與中國、俄羅斯等國家的關係，德國經濟部近日表態，無意跟進美國封殺華為等中國電信產品的行動，將會按照個案狀況來做出決定。

路透報導，德國聯邦經濟及氣候保護部近日表示，德國無意跟隨美國普遍禁止中國電信設備製造商的產品，但會持續根據個案做出相關決定。報導指出，包括俄烏衝突等事件下，凸顯出德國對於俄羅斯能源、中國貿易等領域的依賴程度，讓德國更謹慎考慮與中國和俄羅斯的關係。

但報導也引述德國聯邦經濟及氣候保護部的文件顯示，詳細建議對來自某些國家的零組件使用狀況提高審查，並提到根據德國2020年的立法，提高對於華為等中國5G電信設備製造商的審查門檻，並建議允許禁止威權國家供應商製造的電信和IT設施，以及用於運輸或供水及食品供應等關鍵基礎設施。

報導引述華為表示，網路的安全使用與提供商的原產國無關，唯有透過業界和監管當局之間國際合作的全球標準才能確保安全。