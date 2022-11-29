經營85度C的美食-KY(2723)受中國大陸封控影響，干擾2022年營運復甦動能。不過，投顧法人認為後市已見復甦曙光，待中國大陸放寬清零措施，營運動能將明顯上升，分別給予「買進」及「區間操作」評等、目標價為150元及120元。

美食-KY股價11月以來半個月漲逾2成，17日觸及118元的近11月高點後拉回，昨日回測110元支撐。今（29）日小漲開出後震盪走揚，盤中在買盤敲進下上漲3.57％至116元，截至午盤維持逾3％漲幅。三大法人偏多操作，本周迄今合計買超141張。

美食-KY在中國大陸營運回升下，第三季歸屬母公司稅後淨利1.64億元，雖年減達38.29％，但較第二季虧損0.49億元顯著轉盈，每股盈餘（EPS）0.92元。前三季歸屬母公司稅後淨利3.54億元、年減達61.23％，每股盈餘1.97元，為近8年同期低點。

美食-KY截至9月在台灣有445家門市、中國大陸562家、美國67家，澳洲及香港各有11家及3家。投顧法人指出，美食-KY第三季台灣、中國大陸及美國營益率分別為7％、2％、8％，主要受到原物料成本上漲侵蝕，中國大陸另受月餅銷售較弱及封控影響。

美食-KY 10月自結合併營收17.32億元，月減1.36％、年增3.32％，其中台灣同店營收成長（SSSG）持平略增，美國維持高個位數成長，中國大陸則因封控趨嚴，衰退略增至中個位數。累計前10月合併營收161.06億元、年減2.47％，衰退幅度較前三季收斂。

投顧法人預期美食-KY第四季營收與第三季大致相當，主要由於中國大陸營收預期將較第三季衰退，但台灣衰退幅度持續收斂、美國維持穩健成長，原物料成本高漲使三大主要市場營益率估與第三季相當。全年營收預估小減2％、每股盈餘約2.6元。

投顧法人指出，美食-KY今年在中國大陸聚焦門市汰弱留強、優化投資效益，目標維持穩健營運，營運已見谷底回升契機。美國明年規畫新展6家直營門市，且10月於夏威夷開出首間加盟門市，採區域授權加盟模式，拓展空間可期，台灣明年展店步調亦可望加速。

投顧法人認為，在中國大陸最壞時期已過，美國於夏威夷開出首家加盟店、未來具想像空間，美食-KY營運後市漸露曙光，待中國大陸清零政策放寬、原物料成本影響漸減，明年上半年淡季有望逆強、優於今年下半年，維持「買進」評等、目標價自120元調升至150元。

另一家投顧法人認為，美食-KY台灣及美國營運均已擺脫疫情影響，營運展望回復正常，貢獻營收逾5成的中國大陸在封控狀況下營運已見低檔，若明年疫情好轉並轉為解封，營運動能將會明顯上揚，給予「區間操作」評等、目標價120元。