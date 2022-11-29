歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)周一表示，歐元區的通膨尚未觸頂，通膨可能比預期的更高，行長並暗示將有一系列的升息。

此番評論迴異於此前其他ECB官員的看法，例如Klaas Knot周日的小幅升息評論，並且減弱了有關ECB對未來升息採取溫和政策的猜測。

歐元區十月的通膨率來到歷史新高的10.6%，經濟學家預測11月將稍微降溫至10.4%。

行長對通膨的看法甚至不同於副行長Luis de Guindos的意見，並推翻了物價成長已達到高峰的預測。

拉加德在歐洲議會上表示：「我們看不到有什麼因素或方向可以讓我相信，通膨已經見頂，並很快就會下降」。

她補充說，ECB經濟學家仍然看到明顯的「上行」(upside)風險。上行是一個金融術語，意指通膨資料可能高於預期的風險。

拉加德補充說，她認為進一步升息仍有「一些路要走」。聯準會主席鮑爾(Jeremy Powell)此前也用過這個詞。

關於歐洲央行是否將在12月的下一次會議上把政策利率提高50或75基點，以及借貸成本會達到何種峰值水準，市場對此仍一直搖擺不定。