慧洋-KY(2637)11月合併營收為17.16億元，年減15.58％，營業利益5.82億元，年減46.39％，稅前淨利2.82億元，年減71.54％，每股稅前盈餘0.38元；累計前11月合併營收233.93億元，年增36.76％，營業利益111.52億元，年增53.86％，稅前淨利104.75億元，年增46.1％，每股稅前盈餘14.03元。

慧洋指出，受到全球經濟活動衰退影響，目前散裝航運市場觀望氣氛濃厚，11月運價指數呈現走跌趨勢，而本月另因日幣及新台幣升值，業外部分分別產生約美金2,800,000元及美金1,800,000元的匯兌損失，惟此為會計評價不影響現金流量。

至於船隊佈局方面，慧洋維持2023、24年各7艘及4艘最新節能船舶加入船隊營運，截至目前為止，慧洋旗下總計140艘船舶，平均船齡約7年，2023年1月兩大環保法規上路，慧洋將視市場行情，適時汰換舊船，優化船隊運力，將營運效能做最大的發揮。

展望未來，慧洋維持審慎樂觀，由於全球最大原物料需求國中國明年度經濟發展情況不確定因素多，加上俄烏戰爭耗時已久，通膨、升息造成全球經濟衰退，都影響明年度全球的局勢發展變化，慧洋將持續觀察國際情勢，審慎因應，惟近兩年散裝船舶新造船數量偏低，以及國際海事組織（IMO）推動的兩大環保新規EEXI及CII於明年1月正式上路，將影響市場現有船舶速度與週轉天數，慧洋以擁有最多新型散裝節能船隊優勢，將成未來散裝航運最大贏家。