國內目前唯一一檔越南ETF「富邦越南(00885)ETF」第四次追加募集已於11月23日申報生效，並於11月25日取得央行核准。富邦越南(00885)ETF受益人數則持續創新高，截至2022年10月，總受益人數自成立時的10,643人成長至125,564人，短短不到二年的時間，總受益人數大增114,921人，成長幅度高達1080%。

該ETF經理人楊貽甯表示，越南因具備低廉的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益，未來仍將持續吸引投資者的青睞，歷史經驗亦顯示，歷經震盪後的12月至隔年的2月份，確實是提前逢低佈局越南股市的好時機。越南10月公布之CPI達4.5%，高於政府政策目標4%，預期12月仍有升息機會，但受到美元走貶及美國升息強度降低預期下，短線上越南央行升息幅度可望降低，對金融市場的負向衝擊有望緩解。由於越南股市下跌已接近10年均線，短線乖離已大，目前技術面已透露出正向訊號，富邦越南(00885)ETF追蹤的富時越南30指數MACD呈現黃金交叉向上，且就評價面而言，越南股市本益比已降至歷史低點，越股在歷經9月至今跌深之後，短線反而提供落底反彈的契機。

9月底以來的越南股市下跌主要來自對房地產之停損賣壓，及越南央行1個月內頻繁的調升基準利率所致，短期止跌訊號可觀察房地產政策的後續發展，及越南央行貨幣政策的態度。在政府清理違法融資行為後，必將引導市場回歸合理軌道上，預期後續將有更多協商與澄清，引導市場恢復理性。

截至2022年9月為止，全球越南相關ETF中，資產規模最大為越南投資基金管理公司（VFM）於越南當地註冊、追蹤VN Diamond指數的ETF，該ETF今年第三季淨流出1.61兆越南盾，反映越南股市在1個月內頻繁升息2次，及美聯儲升息帶動美元升值引發越南盾貶值，壓力負面影響下表現疲軟。全球越南ETF總規模在第三季淨流出0.17兆億越南盾，主要受到上述該檔ETF所拖累，反觀其他越南ETF，儘管市場動盪，仍呈現淨流入態勢。而富邦越南(00885)ETF規模為12.3兆越南盾，僅次於上述ETF。