新台幣前十月兌美元急速狂貶4.52元，年貶幅逾16.3％，壽險業近21.8兆元的海外投資若完全不避險，1到10月累計共有新台幣1.9兆元的兌換利益，創史上新高，壽險業前十月花了1,050億元進行換匯（CS）與無本金遠期外匯（NDF）避險，及提存2,608億元外匯準備金後，壽險業前10月是外匯利益1,024億元，亦創新高紀錄。

新台幣今年罕見急貶，加上國外投資金額屢創新高，壽險業外匯操作上有三項新高，一是若完全不避險的兌換利益1.9兆創新高，二是因為巨額匯兌利益，提存外匯準備金2,608億元，亦創新高，三是外匯準備金10月底餘額3,045億元，亦是歷史新高。

但新台幣11月又出現急升，到29日已升值1.258元，單月升幅3.9％，壽險業11月恐出現逾千億元的匯兌損失，50％的部分可用外匯準備金沖抵，但單月應仍是匯兌損失數百億元，會吃掉前十月的利益及累積的外匯準備金。

今年也因為新台幣助攻，壽險業扣除相關避險成本後，海外投資淨收益高達1兆912億元，比去年同期多出4,211億元，應也是創新高紀錄。

且今年前十月，壽險業國內外投資淨收益是1兆413億元，代表國內投資收益2,109億元，去年同期則是4,267億元左右，即壽險業今年前十月靠台股及台債等收益「腰斬」。

因為股債雙跌，實現資本利得減少，前十月壽險業累計稅前獲利2,914億元，比去年同期少839億元，衰退22.36％，但仍是歷史次高紀錄。

同時因為有六家壽險公司10月進行金融資產重分類，10月底壽險業淨值回升到1兆4,310億元，單月增加6,025億元。