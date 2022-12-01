近期新台幣匯率回升，吸引許多民眾趁機購入美元，搭配美元高利定存。凱基銀行自10月份推出美元高利定存後，深獲客戶好評，年終將至，凱基銀行協助民眾為荷包加薪，即日起至12月30日止，再次推出限時美元高利定存年利率最高4.7％及新台幣高利定存年利率最高1.58％，民眾可把握機會享高利!

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，10月美國生產者物價（PPI）、消費者物價（CPI）顯示通膨增長速度減緩，儼然升息即將到頂，但聯準會多位官員卻又談及須持續升息，反而又帶來升息預期。美元與其他主要貨幣利差已大，無論12月美國升息2碼或更多，台灣央行可能延續上次基調以升息半碼搭配微調存款準備率應對。

面對高利時代，凱基銀行建議，可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。凱基銀行順應市場變化推出限時美元高利定存，單筆最低承作金額美元五萬，以新資金承作六個月期可享4.3％，一年期可享4.5％，若是首次在凱基銀行開立帳戶，更提供新戶美元加碼0.2％，最高年利率可達4.7％。另外，凱基銀行亦推出台幣高利定存，單筆最低承作金額為十萬元，無承作上限，首次在凱基銀行開戶最高利率一年期可享1.58％，以台幣五百萬試算，約可領到台幣79,000元的利息，較一般牌告利率可多領11,500元；既有客戶一年期可享1.5％，約可領到台幣75,000元，活動一路到年底。