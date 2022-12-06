美股科技股領跌，台股6日殺聲再起，外資反手賣超並匯出，且國際美元指數反彈，拖累新台幣重返貶勢，升破30.5元僅一日行情，終場收在30.638元兌1美元的近一周新低，貶值1.83角，為近二個月單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量10.65億美元。

外匯交易員表示，非農就業數據表現強勁，市場擔憂聯準會（Fed）鷹氣轉盛，空頭氣勢重啟，加上俄烏戰爭又現激化，美債殖利率及國際美元指數雙雙衝高，美股科技股帶頭殺，四大指數全部重挫。台股受累開低走低震盪收黑，最後大跌251點至14,728點，新台幣隨台股同步重貶，連過30.5元及30.6元二關，盤中最多慘摔1.93角。

外匯交易員指出，外資反手大幅賣超台股131億元，並且匯出資金，11月以來因Fed由鷹轉鴿，投資情緒一片樂觀，激發股匯市這波行情也又熄火，新台幣上月創下24年來單月最大升後，無緣站穩30.5元之上的價位。

金融市場其實並未擺脫疫情以來相對脆弱的體質，匯銀主管認為，全球隨著美國新發布的經濟數據變動，及Fed放鷹或高鴿的訊息起舞，不論多頭或空頭，往往說反轉就反轉，預料後市仍偏震盪，新台幣升貶仍由外資及美元的動向決定。