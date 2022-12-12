日本股市周一從近一周高點回落；美國上周五的數據顯示，通膨依舊頑固，讓人擔心聯準會(Fed)會更持久地將利率維持在高檔。

周一日經225指數收跌58.68點或0.21%，為27842.33點。東證一部指數跌4.23點或0.22%，為1957.33點。

科技股和成長型股票受壓；此前公布的美國生產者價格資料顯示，通膨比想像的更為持久，讓人擔心聯準會在本周的政策決議。

東芝逆勢上漲2%；稍早新聞報導稱，日本產業投資基金公司為收購東芝，已接近獲得銀行的融資。

東京威力科創跌0.98%，成為拖累日經下跌最大因素，拉低了基準指數15點。

優衣庫(Uniqlo)母公司迅銷(Fast Retailing)下跌0.31%，拉低日經指數9點。

線上銷售公司樂天集團跌3.35%，為跌幅最大個股；其次為任天堂和索尼，分別跌0.56%和0.32%。

野村策略師Maki Sawada表示：「日本投資人擔心美國會長期地升息，你可以從領跌的公司中看出這一點」。

「但是投資人真正想看公開市場委員會(FOMC)怎麼做，因此我不認為，在這之前進行的交易，能顯示出多少市場的方向」。

日圓匯率穩定在1美元兌137日圓左右，汽車股因此表現也較為穩定。