全球匯市關鍵指標美元指數，上周見到些許回升至104.76，符合外匯交易員的預期，渣打銀行財富管理並預判，接下來的幾個交易日將反覆測試104.70的技術水平。

新台幣兌美元上周累計貶值8.8分或0.29％，周線連二挫，一則受到外資擴大賣超台股影響，另一部份就是來自美元指數的反彈壓力。國際匯市上，歐元成為近周的反彈王，盤中曾升至1.07以上，回測6個月來的高點。

美國聯準會上周升息2碼至4.5％，點陣圖顯示大多數聯準會官員仍預計2023年終點利率將高於5％，且可能需等到2024年才會降息，較市場預期的鷹派。富蘭克林證券投顧表示，鷹派升息卻可能提高經濟衰退機率，而實際數據顯示，美國11月零售銷售、工業生產均低於預期，證實了經濟確實可能即將步入衰退，引發風險情緒大幅降溫，雖然刺激美元指數收復了一大部分跌勢，近週仍僅下跌0.23％。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正早在一個月前，就曾預言美國期中選舉後或是美元走勢開始反轉的轉捩點，結果，11月至目前的12月中旬，美元指數已經從高點113水平大幅跌至目前的103～104區間，跌幅達9.8％。11月是今年以來美元指數最大的單月跌幅。

楊傲正指出，美國10月和11月的消費者物價指數 （CPI通膨率） 連續兩月下跌，更是兩個月都遜於市場預期，最新11月的通膨率跌至7.1％，比預期的7.3％更低，反映聯準會收緊貨幣政策步伐正取得效果。

「2023年通膨進一步下行機會正在加大」，楊傲正說，聯準會在12月的最新預期雖然已預期明年利率峰值將達到5％以上，由於聯準會從6月至11月已連續4次升息75個基點，此次升息之後，實際上距離峰值也只有75個基點，「明年的升息幅度大幅降低，基本已是『板上釘釘』。」

FXTM富拓指出，匯率交易的心法是基於「買預期、賣事實」，11和12月以來美元指數的跌勢已成，升息放緩不斷發酵，2021～2022年美元強勢的趨勢，在技術面上也出現了逆轉。從美元指數日線圖看，美元指數已形成了一浪比一浪低的下滑局面，進一步跌破103水平後將跌向100大關。