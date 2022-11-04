IC設計廠義隆電拋出震撼彈！為了加速去化庫存、減少投片，決定與晶圓代工廠終止之前簽定3年的長約，並支付1筆違約金，估第四季獲利將小賺或小虧。外界議論義隆電違約的晶圓廠究竟是哪一家？業界傳出應是晶圓代工二哥聯電，但雙方均未做出任何回應。

據義隆電今年年報顯示，合作的晶圓代工廠包括台積電、聯電、世界先進等，其中聯電供應占比最高，去年高達22.66%、金額為20.74億元，而今年第一季比重更拉高近30%。

自由時報報導，義隆電3日在法說會上，未透露解約晶圓代工廠對象及支付多少違約金，但業界揣測終止長約的供應商應是聯電，通常以簽約金3成作為違約金，估至少要付數億元。

聯電總經理王石先前也坦言，確實有長約客戶無法履約拉貨，但占比非常小，整體長約數量仍持續增加，雖然短期客戶需求調整，但不影響長期擴產計畫。

工商時報報導，義隆表示，由於市場買氣持續疲弱，因此PC品牌廠仍在下修全年出貨目標，同步影響義隆出貨表現，加上庫存去化動能也比預期較慢，使觸控螢幕及觸控板產品線等產品出貨動能將比第三季更低。

義隆預估，第四季合併營收將落在18～20億元，相較第三季再度減少36.2％～29.1％，回到疫情前2019年上半年水準，毛利率45％～47％，與第三季表現相當。

法人指出，因支付違約金的影響，義隆第四季獲利可能落在小虧或小賺之間，今年全年獲利應能保持前三季的21.04億元水準，營運成績為四年以來新低。