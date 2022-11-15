南港派出所長林承緯見許嫌十分囂張，向檢方建請羈押。（翻攝照片／林郁平）

33歲許姓男子，日前晚間8時許，在北市南港區研究院路1段夾娃娃店，撬開機台零錢箱行竊時，剛好被機台台主從雲端監視器中看見，立即報警處理。警方在半小時之內迅速將許嫌逮捕到案，但許嫌卻沒想到，只是偷娃娃機台竟然就遭到收押住進看守所。

偷夾娃娃機零錢被逮 嗆警還要再來偷 嫌犯遭聲押獲准

南港派出所員警到場，發現竊賊已搭乘計程車離開，正在勤教的所長林承緯立即率同仁開警車追趕，並同時與計程車司機不斷「保持通話」，告訴運將「我們是派出所，請你不用講話，只要報路讓我們知道你的方向」，隨即就聽到運將問竊賊：「是不是瑞光路左轉，之後再左轉」的密報。

運將後來告訴警方，竊賊在星雲街下車，並描述其穿著灰色帽T，身上背著包包，裡面都是零錢，310元車資也都是用10元硬幣付的，警方追捕7.7公里後，終於在星雲街將竊賊攔下盤查。

許嫌一開始謊報身分證字證號，且故意隱匿共犯行蹤，警方拍搜其包包時，聽到大量零錢撞擊的聲音，並查出許嫌遭到通緝，立刻將他上銬逮捕帶回偵辦。

警方調查，許嫌共偷走218枚10元硬幣，坐計程車用掉31枚，身上還剩187枚硬幣，不料，許嫌在派出所竟向警方嗆聲，揚言出來後絕對會再來南港犯案。

所長見許嫌如此囂張，以現場還有共犯，且許嫌至少以相同手法行竊3家夾娃娃店，有反覆實施同一犯罪之虞的理由，向檢方建請聲押，士林地檢署檢察官原本要以視訊方式開庭，得知許嫌惡性重大，有羈押必要後，指示送至地檢署複訊，最後法院裁定羈押禁見。