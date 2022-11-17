酒駕的黃姓男子遇到警察攔檢，不斷打電話向母親求救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市梓官警方日前巡邏時遇到一名酒駕的42歲黃姓男子，未料黃男在接受警方詢問時拖延時間，不斷打電話給他的母親詢問因應辦法，之後他選擇拒測，警方依法開出新台幣18萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照，3年不得考領駕照。

岡山警分局梓官分駐所員警於11月14日晚間11時許行經梓官區公館路段，發現一輛自小客車行車搖晃，便尾隨至岡山區寶米路將其攔查。

在員警要對黃男做酒測時，黃男便不停地打電話給他的母親，約莫30分鐘後，黃男告訴員警：「我打給我媽，最後一次，看她怎麼做決定，這樣好不好？」員警聽後怒斥：「你自己作主就好，你是成年人了！」

最終黃男聽從母親建議，決定拒絕接受酒測；員警當場告知拒絕酒測的法律效果後，對其酒駕拒測、無照駕駛等違規製單舉發，並移置保管其駕駛的自小客車。

經查，黃男於2020年就曾酒駕涉犯公共危險罪遭移送，此次為了逃避牢獄之災而選擇拒絕酒測，警方依法開出18萬元罰單。黃男還得接受道路交通安全講習。

警方也呼籲，請民眾勿心存僥倖，飲酒後請搭乘計程車或找他人代駕，以免肇事，保障自身與民眾的安全。

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