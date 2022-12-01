桃園市政府警察局靖紀小組與蘆竹分局日前接獲線報稱，五青路上某處偏僻民宅違法開設天九牌職業賭場，昨凌晨動員30名警力破門而入，查扣相關證物與犯嫌，不過其中1名賭客竟為北市刑大蔡姓偵查佐，蔡姓偵查佐被依社會秩序維護法裁處；台北市刑大調查後表示，蔡姓偵查佐是接獲線報前往查案布線，並無賭博。

桃園市政府警察局靖紀小組與蘆竹分局埋伏與監控近1周，昨天凌晨趁時機成熟時便動員30名警力一舉攻入屋內，成功破獲天九牌職業賭場，現場查扣賭具天九牌1副、賭資新台幣9萬7千多元以及高達25萬元的籌碼，43歲的經營者陳姓男子及5名工作人員依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，63名賭客則依社會秩序維護法裁處，其中賭客中驚見北市刑大蔡姓偵查佐。

警方指出，已依社會秩序維護法裁處蔡姓偵查佐，如蔡姓偵查佐不服則可提出聲明異議。台北市刑大發布聲明表示，蔡姓偵查佐查緝流竄台北、新北、桃園等地的職業賭場，上月29日21時許接獲線報，駕駛公務車與線民約至桃園高鐵站附近見面，再轉搭賭場水車接駁進入該賭場，於現場確認過程時意外遭桃園警方衝入而曝光，經督察人員深入查處，認為蔡員確實為偵查不法而前往賭場，並無涉及賭博等不法情事。