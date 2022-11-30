中山高涵洞前的限高門架，遭貨櫃車撞上。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

中山高涵洞前的限高門架，遭貨櫃車撞上。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

中山高涵洞前的限高門架，遭貨櫃車撞上。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市永康區大灣交流道復興路與高速一街二段涵洞前，今天上午發生一輛貨櫃曳引車撞上4.1公尺的限高門架，造成支架傾斜，現場交通一度壅塞回堵，警方派員全力疏導，該門架9、10月先後傳出遭撞，據當地民眾說，今天已是第3度挨撞。

永康警分局指出，該處涵洞門架限高4.1公尺，今天肇事的貨櫃曳引車，因高度明顯超過限高卻未注意，行經時冷不防撞上門架，整輛貨櫃車卡在涵洞動彈不得，由於駕駛未遵守相關指示將被開罰，且撞毀門架還須負起賠償之責，得不償失。

警方表示，該處涵洞裝設限高門架，用意就是防止中山高涵洞遭撞擊，避免造成建物結構受損。今天一傳出貨櫃車卡在涵洞的消息後，警方隨即派員緊急疏導交通，所幸沒人受傷，高公局特約拖吊車也於現場拆除雙線道防撞桿作業，員警於拆除現場進行交通疏導及拆除作業安全維護。警方指出，相關告示牌未來也須持續改善，避免事故發生。