屏東林管處第一線森林護管員分享查緝過程。(屏東林管處提供)

為能深入瞭解違反森林法案件過程及犯罪手法，橋頭地檢署、高雄地檢署及高雄地院由主任檢察官、庭長等人率領學習司法官、學習檢察事務官共35人，至屏東林管處盜挖現場瞭解。

檢察官以自己辦案經驗分享犯罪嫌疑人從盜伐、搬運、寄贓、分贓及銷贓等各階段，如何溯源打擊盜挖集團的過程。接著由屏東林管處及保安警察第七總隊，分別介紹各個扣案木不同的索件類型，例如以合法申請移植私有地樹木，藉以掩護越界竊取國有茄苳樹等犯罪手法。

接著至屏東縣滿州鄉，帶領所有人員深入山區，勘查山黃梔盜伐被害情形，由屏東林管處第一線森林護管員分享查緝過程，講解山老鼠為盜挖林木，除毀損林木外，過程中更會因機具開挖破壞山坡地環境，所造成的危害難以用金錢衡量。

現場並以「世界上沒有一棵樹長得一模一樣」為題，介紹如何以3C器材蒐證、環境場域觀察、案情研判、犯罪動機偵查方向、追查流向等查緝作為，及如何藉事前預防作為，防範山老鼠盜挖林木。

屏東林管處說明，森林法針對影響樹木生長態樣盜伐行為，已加重刑責，對復育造林成本，林管處也會一併提起刑事附帶民事訴訟請求賠償。希望藉此臨場講解，可讓學習司法官未來從事檢察官或法官時，更能了解盜伐、盜採案件，對整體生態環境的影響。作為日後審理森林法與野保法案件時，評斷量刑輕重及被害價值的參考。