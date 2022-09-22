高虹安補習意外成綠營高級目標，讓法律系學霸搖頭大嘆無知。(示意圖／本報資料照)

民進黨傾全黨之力持續追打高虹安戰學歷風波，深綠網紅四叉貓更酸高靠補習上台大，引起不少人反彈，反問「現在是歧視補習的人嗎」，更有一名法律系學霸大罵「先去查一下司法官、律師最多人出自哪邊」。

一名網友在PTT八卦版PO文「這種酸法令人感到憤怒」，他表示自己是法律系的，雖然只算個弱弱文組，當年北聯分數681.8分，拿過建中兩個獎章，台大法律碩士、台大法律輔系中文也是斐陶斐，除了小學珠算外沒補過習，但自己也不認為補習是灌水，因為都是公平考試通過的，比起如今政府推崇的各種多元走後門方案好太多。

原PO表示，司法官、律師最多人出身自哪裡？不是台政大，而是高點、保成司法補習班，國考範圍廣、獨門暗器又多，補不補習也是一個選擇，同學中不少人也去補習，加深自己信心，當作買個保險，難道這些人都是「灌水仔」，不配稱作學霸？

原PO大嘆，過往野百合是菁英政治世代，現在竟然淪落到要學店側翼仔最大聲，反而民進黨做了一堆號稱破除學歷迷思的事，例如大量開放波波實習名額，不就驗證了難考得要死的牙醫學歷一點都不重要？

文章發表後，鄉民也驚呆：「北聯681很猛耶，滿分也才700」、「北聯681跟鬼一樣」、「給四叉貓補兩年，不知道他能不能上台大資工」、「以前DPP好多了，現在被學店仔把控有夠噁」、「抄襲被撤銷學位是榮耀，補習上台大變恥辱」、「黨已經定調補過習就算唸哈佛也是假學霸，你就吞了吧」、「沒有補習的除了超級天才，其他幾乎都是家裡富有到天天請家教的」、「不讀書的在批評一個博士的學習歷程...」、「北車外面掛很多補習上台大醫的名單耶，他們難道也都很丟臉？」、「這根本是在嘲笑努力唸書的人」。