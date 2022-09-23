莫凡新將自己成為工具人的慘痛經歷寫進新歌。（無限延伸提供）

莫凡新是理工科學霸，新歌〈工具人〉唱出男女關係中「你情我願」的不平衡狀態，創作靈感源自他在高中時一段單戀追女生卻被當「工具人」的真實經歷，原來莫凡新當時很欣賞一位同校女同學，在校是資優生的他除了自願免費當家教為她補習外，還寫歌、彈吉他為她伴奏討她歡心，甚至為了邀她去畢業舞會，改編莎士比亞的詩寫成情書告白，沒想到全心全意付出下場卻是慘淪「芭比Q了」。

他當時不但沒追到女生，而且一起到畢業舞會後不僅連一支舞都沒合跳，最後女生還跟別的男生在一起，莫凡新當場悶到谷底不說，還把同學沒喝的飲料全掃光，甚至跑到廁所邊哭邊喝，如今回憶「不堪」往事，莫凡新苦笑說：「因為當時我還是學生會會長，同學們以為我追女生無往不利，殊不知被當工具人，下場超慘。」

因為如此，莫凡新寫下〈工具人〉憶過往情傷的同時，同時也藉著歌曲自我療癒，歌詞中一句「好男人並非沒有感情，卻甘願付出所有真心」道盡男人學會愛情的代價，莫凡新表示：「其實我把自己當成AI科技，透過寫歌這樣的修復程式來讓自己進化，也是一種成長體驗。」有著天秤座「公平」個性的他，發誓在戀愛中不想再當工具人，「年輕的時候以為付出不求回報、被需要的感覺就是愛，後來慢慢的學會愛情是一種雙向的平衡，任何一方偏失都會動搖感情的根基」。