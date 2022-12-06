安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉今年初因非法經營賭場案遭逮，2017年小倆口在夏威夷舉行浪漫婚禮，沒想到過了5年就風雲變色，陳榮煉遭指涉及不法經營賭博、洗錢等83條罪名。昨(5日)該案首度開庭，港媒報導，陳榮煉的前員工出庭作證，指在貴賓廳看過客人「賭底面」，而陳榮煉昨穿黑色西裝現身，全程不發一語。

本身也是豪門的安以軒5年前與陳榮煉結婚，兩人當時結婚誓詞說的感人，安以軒穿著白紗說：「我知道你不是一個衝動的人，甚至你是一個根本不需要婚姻去束縛你的人，所以我知道你一定想得很明白，於是我就告訴我自己，我必須梭哈」，也罕見放軟身段說：「有時候我不乖你罵小聲一點吧，那麼兇，也沒有人對我那麼兇過」，並表示老天在這時間點讓兩人相遇相愛是她的幸福，會永遠愛陳榮煉，如今陳榮煉陷入官司中，令人不捨。

據知，當局近年來積極抓洗錢、賭博等相關案件，擁有約400億台幣身家的澳門娛樂大亨周焯華去年就中箭，而陳榮煉今年初被抓，港媒報導，陳榮煉遭捕後，以犯罪集團經營「賭底面」，被控1項犯罪集團罪、39項在許可地方內不法經營賭博罪、33項相當巨額詐騙罪、8項相當巨額詐騙罪未遂、1項不法經營賭博罪、1項加重清洗黑錢罪，總計83項罪遭到羈押，牽涉賭博金額高達1381億新台幣，而非法所得約有59億新台幣。

據《東網》報導，昨上午9時，該案首度開庭，陳榮煉穿著黑西裝，戴著口罩和防疫面罩現身，不見安以軒出現，而曾任賭場經理、市場拓展部員工等多名員工出庭作證，證實德晉有賭底面業務，由客人自行決定賭底面，員工便可收取更高的佣金，佣金由德晉支付，對此，陳榮煉全程保持沉默，並未出聲替自己辯護，全案下周一(12/12)會再度開庭。