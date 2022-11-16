警方當場查扣現金5408萬餘元。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

選舉投票將近，台中警方日前查緝地下賭盤，並破獲詐騙洗錢集團，共查獲選舉賭盤案8件8人，簽注「市長選舉」為最熱門，警方另於藏身八期高級住宅大樓內洗錢水房，進行攻堅，起出5408萬餘元現金，並逮捕8人。警方表示，全案依賭博、詐欺、洗錢等罪嫌送辦，持續溯源追查。

台中市警察局執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，第二分局、第四分局、烏日分局及刑事警察大隊等單位共查獲選舉賭盤案8件8人，簽注方式於社群軟體社團、群組或LINE對話中顯示讓票數、賠率及當前賠率總下注量等，供賭客下注標的，以每注5000元或1萬元賭資，透過匯款作為入金方式向組頭下注。

警方指出，刑事警察大隊偵六隊配合刑事中打，長期監控中部最大網路境外簽賭公司「萬○集團」，鎖定該集團負責人綽號「J董」的45歲徐姓男子，徐嫌委任張姓女友管帳，開設供大陸、東南亞民眾下注賭歐美職業運動賽事，警方8月起陸續收網，逮捕徐男、張女及該博弈集團成員共57人移送法辦。

警方當場查扣5039餘萬元以及保時捷、賓士G63等4輛名車，還有勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只，HERMES、PRADA、CHANEL 等名牌包77只等不法所得；另法院裁定扣押徐姓主嫌名下房產、金融帳戶及車輛，估計約2億餘元。

警方表示，選前第2波「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪109件298人，查扣不法金流現金達5千餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾288億元。

選前第3波針對選舉賭盤及六合彩簽賭站、以合法掩護非法之博弈協會及網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，共出動410名警力，掃蕩96處，查獲各類賭博案件103件282人（包含選舉賭盤8件8人、職業賭場7件98人、六合彩11件11人、網路賭博58件136人、其他賭博19件29人），查扣現金5408萬餘元，清查投注賭資逾285億餘元；另查獲地下匯兌2件3人、洗錢水房4件13人，洗錢金額高達3億184萬餘元，打擊成效豐碩。