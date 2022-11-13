61歲新加坡歌台藝人王雷過去擅長模仿台灣歌手陳雷，因此紅到海外，一個月能接到150多場工作，被封「新加坡歌台一哥」；不過，他曾因沉迷賭博而敗光家產，後來靠直播賣魚翻身，年收高達約2000萬新幣（約4.4億台幣），更在一場直播中創下最高業績紀錄129萬新幣（約2898萬台幣）。

王雷原生家庭清寒，小學五年級開始打工賺錢，未繼續升國中；18歲因緣際會接觸賭馬，嚐到快速賺錢的甜頭後便染上賭博惡習，38歲進入演藝圈後，王雷模仿陳雷快速走紅，也拍攝電影《嚇到笑》、《新兵正傳》系列等，賺進豐厚的財產，但賭癮變本加厲，不但當掉結婚戒指、偷癌母的醫藥費，還慘輸百萬新幣（約2246萬台幣）宣告破產，萌生輕生的念頭。

在妻子的勸說下，王雷決心戒掉賭癮，主動請各賭場黑單自己，努力賺錢還債。2020年全球疫情突爆發，王雷的演藝事業受影響，在朋友請託之下，他在臉書開直播賣魚，起初觀看人數低迷，後來聽取部分觀眾的建議，以無厘頭、罵粗話等風格竄紅，直播觀眾從百人躍升為6萬多人，得到「賣魚哥」的稱號。

越來越紅的王雷，除了擴展到微博、抖音等平台直播帶貨，還到馬來西亞、巴黎、瑞士、英國、比利時、日本、韓國、泰國、越南幫商家直播，今（13日）他在臉書驚喜透露人在台灣，「來了台灣那麼多次，這是第一次在台灣工作，我會在台灣1個星期，感謝台灣的朋友。」

根據《ETtoday星光雲》報導，王雷近兩年投入直播，年收入高達2000萬新幣（約4.4億台幣），但每年只休除夕、初一，且10多天前二度確診，康復後馬上工作，幾乎沒休息。