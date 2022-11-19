蔡英文總統南下為中部4縣市民進黨候選人站台，並表示這次選舉大家要一起用選票，讓世界看見台灣的選擇。（林欣儀攝）

民進黨今天晚上在台中舉辦「翻轉中台灣」聯合造勢晚會，蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌南下輔選，現場湧入超過2萬名支持者，蔡英文強調，台灣在改變、進步，中部4縣市要搭上這台「快速列車」需要有力的執政團隊，民進黨4位「一時之選」的候選人準備好了，11月26日台中、彰化、苗栗、南投都要贏，一起用選票，讓世界看見台灣的選擇。

蔡英文今天晚上到台灣為台中市長候選人蔡其昌、彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長蔡培慧及苗栗縣長徐定禎助選，蔡英文上台時受到民眾熱情歡迎，場面十分熱烈。蔡英文說，4年前的選舉民進黨因為推動改革遇到挫折，人民給他們教訓，當時國民黨有人說市長換人空氣換新，4年過去空氣沒換新，中火要改燃氣還被地方拖延，「選前空氣是政見，選後政見都變空氣」；捷運藍線改路線、預算暴增至今沒有說明、沒有進度。

蔡英文說，中央政府的改革過程非常艱辛但都讓台灣走在正確的路上，經濟結構轉型到位、國防自主、強化社會安全網，主權也守住了，現在台灣一舉一動都是國際焦點。台灣在改變、進步，中部4縣市要搭上這部「快速列車」需要有力的執政團隊，中台灣現在的執政團隊看不到願景跟未來，台灣走向世界的過程看不到這些地方政府做了什麼準備，但民進黨4位「一時之選」的候選人準備好了。

蔡英文表示，年底選戰是中共20大之後第一場選戰，全世界正在關注台灣，2018年民進黨挫敗後，對岸馬上提出一國兩制台灣方案，要讓台灣低頭，她遵守承諾維持現狀，面對威權擴張，台灣唯一可行策略就是讓自己更有韌性，越是堅定團結，台灣就會越壯大越安全，這次大家一起用選票，讓世界看見台灣的選擇，另，這次選舉18歲公民權修憲複決投同意，讓更多台灣人民參與台灣的未來。