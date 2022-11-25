蔡英文總統今天為民進黨新北市長候選人林佳龍選前之夜站台，她掛保證，林佳龍的格局、知識跟力量完完全全符合新北市的未來，而林佳龍是個有誠信、重承諾的人，但侯友宜不願意承諾願不願意做滿四年，把市民十二年的託付，當作政治跳板。

蔡英文說，林佳龍真的把新北市民的心聲講出來，新北人的期待是塞車的問題要有人解決，是路網要翻新，大家才能夠順暢通行，公幼長照的政策要有人來解決，新北社福要翻新，治安要有人解決，緊急的電話要有人接，「我們期待新北的未來要有人用心帶領，一心一意全力照顧新北的市民」。

蔡英文提到，看看旁邊的桃園和基隆，過去他們都選對首長，用八年改變自己的城市，這次新北也要選對人，會做事。

蔡英文說，她跟林佳龍認識很久，林跟她一樣都是學者出身，也做過國安會的諮詢委員，是非常重要的執政夥伴，也是非常重要的人才，尤其在疫情期間，政府感受到交通觀光業者的困難，當她正要跟林佳龍商討時，林佳龍就把所有業者找來談過，所有事情釐清，所有方案做好，就是一個超前部署，真正在意，關心業者的人。

蔡英文也說，明天18歲公民權這張票，我們一起蓋同意，一起挺年輕人，把台灣的未來交給更多年輕人決定，選舉活動即將結束，現在是要回家的時候，拜託大家回家投票，為自己的家鄉挺身而出。

蔡英文強調，這次的選舉是在大陸軍演、二十大之後台灣第一個選舉，全世界都在看台灣選民要傳達給全世界什麼訊息，因此大家都要去投票，傳達一個很堅定的訊息，要守住國家發展進步的路線，守住自由民主的價值，「我對台灣、新北人有信心，我知道每個人都在期待林佳龍為我們贏回新北，贏回價值」。