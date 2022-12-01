九合一大選日前落幕，民進黨在北台灣全軍覆沒，遭遇了空前慘敗，中常會則通過成立「2022敗選檢討小組」，由桃園市長鄭文燦擔任召集人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，總統蔡英文是此次民進黨敗選最重要單一因素，鄭文燦也是戰犯之一，而讓戰犯出任黨中央大選檢討小組召集人，根本就是「請鬼拿藥單」。

游盈隆今（1）日在臉書發文指出，造成今年民進黨慘敗的根源，就是桃園、前新竹市長林智堅論文門，以及鄭文燦力挺林參選桃園市長，因此從這個角度看，鄭文燦其實是讓民進黨一敗塗地的戰犯之一。游盈隆痛批，這不就是向社會宣示民進黨敗選檢討是聊備一格，是假的嗎？但他也直言，這就是民進黨中央向社會傳達的訊息。

游盈隆直言，導致民進黨這次慘敗的單一最重要因素，就是「蔡英文」三個字。因此，若民進黨選後要進行有意義的檢討，第一要務就是檢討蔡英文，包括她沒收初選、扼殺黨內民主、所提非人、護短心切、政黨形象敗壞、新黑金色彩揮之不去、把地方選舉當作總統大選打、選戰整體操作荒腔走板、縱容網軍側翼橫行等。

游盈隆分析，安排愛將鄭文燦出任大選檢討小組召集人，蔡英文的用心昭然若揭，就是悍然不想檢討的意思，同時也昭告世人，鄭是她屬意的接班人。因為照理說，鄭文燦是聰明人，不會那麼不識相，也不會不知道此時去接該職務，是不宜且不對，社會觀感也會很差的。游盈隆也推測，鄭文燦在大可婉拒的情況下沒有婉拒，暗示了蔡英文不容挑戰、聰明人也有鋌而走險的時候，同時牽動黨主席選舉及總統初選的黨內大車拼已經上演。