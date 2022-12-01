民進黨在本屆九合一大選中慘敗，總統蔡英文辭去黨主席職務；民進黨推舉高雄市長陳其邁代理黨主席，並在舉行記者會發表談話，開放現場媒體「問到飽」。前民進黨立委郭正亮認為，陳其邁讓媒體「問到飽」這個動作，就如同對蔡英文開第一槍。

郭正今(1日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文不開記者會700多天，意味著她跟群眾已經疏離了，沒有看過這樣的民選領袖，民選領袖當然需要去感受民眾的熱度，但她卻連群眾的感覺都不要了，還說希望群眾出來投票給她，這是在做夢。怪不得民進黨的人心裡嘀咕，也不好罵，反正以後選舉靠自己，也不敢請她再站台，到時可能又用讀稿機。

主持人馬千惠點出，讓媒體問到飽這個動作，郭正亮指出，陳其邁是個聰明人，陳其邁這個動作，就是第一槍。事實上是在對比蔡英文，這樣才是負責任的民主國家領導人。

郭正亮認為，陳其邁用行動來表示，他做了檢討，對比就是蔡英文，陳其邁很聰明，因為他知道講這種話會傷人，陳其邁不便講；郭正亮說，他來幫忙講，蔡英文想跟群眾重新溝通，自己卻不願意開放式的跟民眾溝通，連自然語言都講不出來，這次選戰就是蔡英文自己選擇後導致的結果。