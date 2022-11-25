臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

身兼民進黨主席的總統蔡英文昨（24）日在臉書發文，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬拉票，強調在選前關鍵時刻，她來到現任市長鄭文燦的故鄉，除盛讚鄭文燦沒讓故鄉漏氣，更批「每天都進步的桃園，有成績的市長跟桃園團隊，不應該因為選舉，每天都要被抹黑」，還在宣傳圖片上寫著「風雨無阻，去投票就會贏！」幾個大字。大批網友則直呼「又來了」，對於蔡身為總統卻臉書全是選舉文，感到非常不以為然。

蔡英文昨日在臉書發文稱，在選戰的關鍵時刻， 鄭文燦請她來他的故鄉八德，跟鄉親懇託，因為桃園非常激戰，大家一定要出來投票。蔡表示，鄭文燦市政做得好，沒有讓八德人漏氣；而民進黨的桃園隊認真是應該的。但有一件事非常不應該，就是一個每天都進步的桃園，有成績的市長跟桃園團隊，不應該因為選舉，每天都要被抹黑。

蔡英文痛批，國民黨無所不用其極，每天都在謾罵桃園、抹黑鄭文燦，各種抹黑越來越荒腔走板，已經逾越了言論自由的界限。拜託桃園市民票投3號 鄭運鵬，用選票主持公道、讓桃園繼續進步。

此文湧入約2000則留言，除親綠同志及其支持者加油打氣外，卻有大批網友留言抨擊：「又來了！總統臉書全是選舉文，妳還好意思嗎？」「又來了！又是選舉文」、「總統臉書如今已成選舉專用臉書」、「既然鄭運鵬那麼好，為什麼一開始不是提名他呢？」「乾兒子被發現草包，二軍逼不得已離開板凳」、「沒問題，以後也會經常早上就封街」。