九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，並在反省聲明中歸咎於「一黨獨大」。對此，黨籍大老、前立委林濁水1日在《風向台灣》直批，這是一個完全失焦的反省，民眾不是不喜歡一黨獨大，而不喜歡權力的傲慢。他指出，民進黨此次沒收縣市長初選，還在論文門事件用黨的決議壓台大，把大家都嚇壞了，加上閣揆蘇貞昌經常與國會議員對罵，黨主席也權力傲慢，閣揆也權力傲慢，這是民眾非常受不了的情形。

「總統這一次的反省，說一黨獨大，是一個失焦的反省！」林濁水表示，在她第一次辭黨主席的時候，也同樣犯了「中央很努力，但是基層不夠努力，以至於結構上面民進黨輸人」，這個完全不符合事實。縣市長的選舉固然大敗，但是直轄市議員跟縣市議員的席次都大幅地增加，一個增加了15席，一個增加了39席，都相當地不錯，基層的議員更表現出基層經營的實力。

林濁水指出，至於縣市長，受到中央縣市大氣候的影響來決定勝負，因此這次的失敗，很明顯，地方經營是值得稱道的，中央的氣候是要負責任的。所以這樣的一個反省，完全就失焦了，如果總統這樣定調，將來黨主席身份交出去之後，民進黨中央黨部檢討，(有)不敢違背總統這樣的一個原則，那樣的一個檢討，就可能會很糟糕。

「一定要很勇敢地去面對(該檢討)這樣的一個事實！」林濁水說，其實從2008跟2012兩次選舉，民眾都給馬英九政府壓倒性的國會多數。同樣，2016、2020，老百姓也給民進黨國會壓倒性的多數，可見民眾並不在乎任何一個執政黨一黨獨大，甚至認為有絕對優勢的國會，可以使政府施政更加順遂。

林濁水強調，因此民眾不是不喜歡一黨獨大，而是一黨獨大以後，有沒有權力的傲慢，這才是民眾真正關切的。那現在看起來，在權力傲慢上面，這次選舉最大的一個忌諱，就是犯了中央跟地方權力的制衡完全失效。這一次全面沒收直轄市跟縣市長的初選，完全違背了權力分立的原則，造成了權力的傲慢，非常鮮明。

「不只這樣，論文門的事件，竟然用黨的決議要去壓台大，把大家都嚇壞了。」林濁水直言，所以這次不是民眾計較一黨獨大，而是計較妳(蔡英文)的權力傲慢。權力傲慢還展現在行政院上面，表面上他(蘇貞昌)要向國會負責，但是他根本不理國會，所以經常演出跟國會議員互罵的情形。這傲慢的情形不只是國民黨的立法委員感受到，連民進黨不少立委也同樣感受。黨主席也權力傲慢，閣揆也權力傲慢，這是民眾非常受不了的情形。