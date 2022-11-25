民進黨主席蔡英文總統在臉書發布影片，呼籲「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。國民黨立委賴士葆也在臉書發文，並舉台北市、桃園市為例，直指蔡英文錯在不該牢記2020年獲817萬票、不相信這些票已大幅挪移變動，明天她將會得到答案。

賴士葆說，蔡英文沒有失憶而是錯在不該牢牢記得當年817萬票的榮耀，錯以為這些人都是永遠緊緊跟隨她的步履和思維的紛絲，所以她在臉書發布影片呼籲「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。

賴士葆表示，這次縣市長提名，蔡英文徹底打著民主反民主，沒收初選制度，扮演獨裁的幫主欽點矚意人選，沒有透過民意洗禮推出多數人認可的候選人，黨主席一個人說了算，這些候選人連自己的黨內的支持者都說服不了。

他舉例，例如，全台最關注的超級戰區台北市就是最好的例子，蔡英文的影響力根本無法蓋過陳時中的仇恨值，陳時中走到哪被嗆到哪，難道蔡英文也怪罪是疫苗掮客的緣故嗎？還有「小英男孩」林智堅被徵召參選桃園市長，遭論文抄襲風波下架，蔡英文還在力挺，桃園政建設被挖出的一堆弊案，蔡政府的公信力幾乎消失殆盡了。

賴士葆指出，滄海桑田，白雲蒼狗。這幾年因為執政黨太多背離民心的失誤政策，政治板塊已悄悄移動，只有蔡英文渾然不覺，還拉著民眾眷戀昔日817萬票的風光，只有民眾手上的選票可以讓蔡英文覺醒了。