為了回應德國反壟斷單位的擔憂，臉書(FB；Facebook)母公司Meta平台已經允許其虛擬實境(VR)頭盔將可以在沒有FB帳號登入的情形下使用。

自今年五月以來，德國卡特爾局(Cartel)一直密切關注Meta，並宣稱Meta的競爭性在許多市場上為極端重要。

德國卡特爾局在周三的聲明中表示，Meta允許在VR裝置中可以使用其它獨立的Meta帳號，為Qest 2頭盔在德國的銷售鋪平了道路，此外同樣地也適用於新的Quest Pro頭盔。

卡特爾局局長Andreas Mundt指出，Meta在社群媒體上有強烈主導地位，同樣地也在成長中的VR市場扮演要角。他說：「如果只限於Facebook或Instagram用戶才能使用VR頭戴式裝置，那將嚴重影響到這兩個領域(社群和VR)的競爭性」。

儘管現在該頭戴式裝置現在可以透過Meta帳號來使用，但德國監管機關指出，將繼續監控用戶選項的設計，以及在Meta服務上收集用戶數據的問題。