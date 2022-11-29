友達光電(2409)推動智慧製造，整合AIoT推動自動化、高效管理系統，解決生產製程的痛點，進一步提升生產效率，數位轉型實力顯著，台中廠Fab3榮獲德國ROI-EFESO工業4.0獎（ROI-EFESO INDUSTRIE 4.0 AWARD）「智慧自動化」項目肯定，成為全台首家公司、亦是全球首家顯示器製造業獲得德國工業4.0獎肯定。

友達從自動化逐步發展製造全流程自動化、人機協作，提升生產效率，並透過智動化、物聯網、設備預警、智慧影像、數據科學、自回饋等智能六大技術，將工廠現場虛實整合至CPS（Cyber Physical System）數位孿生技術驅動管理系統進行決策輔助，可精準掌握、即時修正，進一步提升生產效率，滿足現今少量多樣、高度客製化的產品需求，並穩步往自運轉、自適應的智能工廠目標前進，成為工業4.0的永續智能工廠。

友達表示，公司將生產線運用物聯網、大數據、視覺辨識技術，結合無人搬運車（AGV）以及自主移動機器人（AMR），以人機協作方式，取代傳統技術運作並點檢數據自動比對、參數自動調整等自動化整合，簡化生產製程中的換線流程，將人員作業項目於2018至2021年四年內減少80%，生產效率大幅提升。

再者，由於生產化時，巡檢產線流程的產品資訊與機台狀態亦耗費大量人力與時間成本，數位孿生技術驅動管理系統整合數據，進行分析、模擬、預測、控制，達到異常預警與故障排除，達到系統整合與全時監控，有效提高數據處理，於2018至2021年四年內，改善現場瓶頸設備效率16%、整體產品良率提升36%，成為智慧工廠高效管理的關鍵助力。

友達亦透過感測器蒐集數據，進行能源消耗預測分析，將各項數據統整並預測分析結果後回傳至能源管理中心，即時監控以及應對異常狀態的能源與資源的消耗，讓台中廠於2018至2021年四年間，成功減少27%用水量及30%材料浪費，實踐低碳淨零目標。

德國ROI-EFESO工業4.0獎始於2013年，為表彰工業化領域中擁有傑出貢獻及數位轉型方案之企業，成為德語國家中最負盛名的獎項之一，是工業數位化轉型的重要標竿。