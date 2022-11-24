九合一選戰進入倒數，其中桃園市更被視為此次大選的一級戰區之一。前立委沈富雄認為，桃園這一局對民進黨而言，有輸不得的壓力，因若丟了除了局面難看，更還可能引發一連串影響。同時他認為，近期國民黨市議員候選人凌濤，追打現任市長鄭文燦涉及炒地皮這一招，讓民進黨在桃園的選情陷入難應付的局面。

凌濤近日連開記者會，猛轟鄭文燦涉及八德炒地皮；對此鄭文燦23日到桃園地檢署提告加重誹謗。鄭文燦說，當市長8年來沒告過任何人，但國民黨陣營每日一黑想要挽救選情，是民主選舉最壞示範，決定以訟止謗。

而凌濤則反嗆說，鄭文燦應在法庭傳喚三大地主、賣方家族對質，而自己有信心，所有案件內容將終結鄭在桃園8年執政神話。

沈富雄今（24）日在網路直播節目《POP撞新聞》表示，桃園現在是民進黨執政，他們不能丟了桃園，因為桃園若丟了「茲事體大」，不但局面難看、從執政變成在野，還會影響閣揆人選，以及身兼黨主席的總統蔡英文「會不會跛腳」。他直言，這些一連串的影響都不會是小事。

沈富雄接著說，國民黨的目標對桃園勢在必得，但他仍覺得候選人張善政太沒有戰鬥力。不過，近期凌濤因猛攻鄭文燦涉及炒地皮遭鄭提告，沈富雄倒認為，凌濤這些作為讓民進黨在桃園的選情陷入 難以應府的局面，因為炒地皮爭議既扯不清、也沒辦法辯個是非。