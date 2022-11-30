九合一選舉民進黨慘敗，有綠營民代歸責側翼網軍出征，引起親綠粉專不滿揚言不幫12月嘉義市長重行選舉；爭取連任的嘉義市長黃敏惠受訪表示，用善良正派力量選舉；民進黨市長候選人李俊俋表示，本來就不靠網軍，唯一用臉書發表政見。
黃敏惠說，選舉要開大門走大路，用正派善良力量，嘉義市民主聖地，不分顏色，做對事情，讓這個城市更好才是最重要的。
李俊俋說，他從來沒有用網軍，唯一用臉書發表政見，以及對市政建設的批評、看法，對於側翼網軍及民進黨慘敗，他沒有評論，目前就是按照自己的步調，認真投入嘉義市長選舉。
九合一選舉民進黨慘敗，有綠營民代歸責側翼網軍出征，引起親綠粉專不滿揚言不幫12月嘉義市長重行選舉；爭取連任的嘉義市長黃敏惠受訪表示，用善良正派力量選舉；民進黨市長候選人李俊俋表示，本來就不靠網軍，唯一用臉書發表政見。
黃敏惠說，選舉要開大門走大路，用正派善良力量，嘉義市民主聖地，不分顏色，做對事情，讓這個城市更好才是最重要的。
李俊俋說，他從來沒有用網軍，唯一用臉書發表政見，以及對市政建設的批評、看法，對於側翼網軍及民進黨慘敗，他沒有評論，目前就是按照自己的步調，認真投入嘉義市長選舉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。