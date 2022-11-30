民進黨嘉義市長候選人李俊俋表示，本來就不靠網軍，唯一用臉書發表政見。（廖素慧攝）

九合一選舉民進黨慘敗，有綠營民代歸責側翼網軍出征，引起親綠粉專不滿揚言不幫12月嘉義市長重行選舉；爭取連任的嘉義市長黃敏惠受訪表示，用善良正派力量選舉；民進黨市長候選人李俊俋表示，本來就不靠網軍，唯一用臉書發表政見。

黃敏惠說，選舉要開大門走大路，用正派善良力量，嘉義市民主聖地，不分顏色，做對事情，讓這個城市更好才是最重要的。

李俊俋說，他從來沒有用網軍，唯一用臉書發表政見，以及對市政建設的批評、看法，對於側翼網軍及民進黨慘敗，他沒有評論，目前就是按照自己的步調，認真投入嘉義市長選舉。