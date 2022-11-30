九合一選舉民進黨慘敗，總統蔡英文辭任黨主席，行政院長蘇貞昌卻留任。媒體人張禹宣分析，副總統賴清德挾著五大派的「寂靜革命」蓄勢待發，卻被英蘇體系的一手「以靜制動」，陷入了進退兩難的局面。真正的前哨戰也是蔡英文的馬其諾防線，關鍵在於蘇貞昌的不動這步活棋，成功地將英系仇恨值轉移到閣揆，後手仍將親賴的潘孟安、林佳龍、鄭文燦綁在一條船上，讓賴清德只能與蔡英文成為「命運共同體」。

張禹宣指出，11/26敗選當天，民進黨的烏鴉們便立刻執「網軍、黑道」為杖，表文本叫深刻檢討，實則一棒打向英派、一棒揮向英系，做為這場戰爭的濫觴，當中包括退輔會副主委李文忠在內，除了濃厚賴系的影子，也不乏見到綠色友誼連線、湧言會、正國會、新潮流與活水系統的痕跡。這些，皆是賴清德多年隱忍布局，悄悄合縱連橫匯流的大軍。

同時，英蘇系統也透過陳時中便當會，網軍出征作為反擊，表面上是打了一手亂拳，將綠委何志偉、高嘉瑜等人抓作戰犯，但真正核心的還是那句「叫賴清德管一管」，這一來一往還稱不上前哨戰，而是雙邊對陣的斥侯試探。

真正的前哨戰，也是蔡英文的「馬其諾防線」，關鍵在於蘇貞昌的「不動」。不論究竟是真慰留，還是叫不動，蘇貞昌這一步活棋，1.成功的將英系的仇恨值轉移到閣揆，也達成「時間換取空間」的目的，將戰線拉至年後。2.只要蘇貞昌不動，後手仍可用副院長／府秘書長的職位，將親賴的潘孟安、林佳龍連同鄭文燦，綁在同一條船上，同時也是最關鍵的，徹底牽制英系必須丟失的黨主席一職。

張禹宣強調，不論是屏東縣保住政權，又或是湧言會在各地議員的大獲全勝，賴清德非但「全身而退」更是「羽翼豐滿」，本應是交棒的第一人選。英系、鄭文燦等敗軍之將要與其相爭，是名不正言不順，因此英系也表態不與競逐。看似成為「賴系」囊中物的黨主席，但不論最後是由潘孟安、或是光譜居中的林佳龍、蘇嘉全擔任，都會跳入一個陷阱，都無法與仍在執政的蘇蔡切割。

張禹宣判斷，蘇貞昌繼續卡著閣揆，非但可以避免交棒「敗將鄭文燦」可能招致的罵名，更能架著賴清德的脖子，讓其無法「逼宮」，用執政成績強迫賴清德與「蘇蔡合流」。換言之，英系雖然黨主席拿不了，內閣也無法換上「敗將」的自己人，只要蘇貞昌卡著，賴系就無法同時掌握主席與內閣，化解了「賴上蔡下」的危機，讓賴清德只能與蔡英文成為「命運共同體」的賴蘇蔡體系。